お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん（50）が27日、自身初の著書の刊行を記念した記者発表会に登場。50歳の誕生日を迎え、今後の目標を明かしました。

津田さんにとって初となる著書『津田日記』は、数多くのテレビ番組に出演するなど、多忙な日々を送った2025年の日常をまとめた内容です。2024年末に占いで、「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と助言されたことをきっかけに、エルメスで黄色の革の手帳を買い、日記をつけたことから書籍化につながりました。

2025年から今年にかけて、芸人の仕事だけではなく、ドラマにも出演した津田さん。俳優としての仕事の魅力を聞かれると、「違う自分になれる。スタッフさんもチヤホヤしてくれるんですね。ドラマの現場に行ったらお客さん扱いしてくれるんで、みんな笑ってくれるんです。うれしいんです」とコメント。

また、“もし大河ドラマに出るならどんな役”がいいか、“大河っぽいセリフ”で答えてくださいと振られると、「やったぞーーーー！」と叫び、会場は沈黙に。その場の空気に耐えられなくなった津田さんは、「大河っぽいセリフって何ですか？ 大スベりやないの･･･」と悲しそうに話しました。

イベントが開催された5月27日は、津田さんの50歳の誕生日。どんな50代になりたいか聞かれた津田さんは、「42歳で東京に進出しました。7年、8年目かな。まさかね、こんな感じになるとは思ってませんでしたし、ホンマはもっと早く（有名に）なりたかったです。でも、遅咲きと言われておりますけど、まだまだ50歳これからやなと思っています。50歳はもっとスタジオでVTRだけ見て笑ってる芸人になりたいです。“8月のロケ”とか、“2月に川に入る”とか、そういうのは卒業したいです。50代はどうぞお願いします。スタジオでVTRを見る仕事を増やしていきたいです」と今後の目標を明かしました。