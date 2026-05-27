4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のSaori（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。「応援体調」こと息子の発熱によるお迎えに、ボーカルのFukase（40）が行ってくれたことを報告した。

「なかじんと弦楽器のレコーディングのディレクションをしていたら、電話が鳴った。保育園からだ。“お熱があるので迎えにきて下さい”まあ、あるあるなので、我が家のようなフリーランス×共働き家庭は、落ち着いて一枚一枚お迎えの切り札をめくる訳です」と書き出したSaori。

「夫、祖父、祖母、ベビーシッター……しかし、全員都合つかず。さてどうしましょうと考えていたら、妙案が」とし、「いるじゃありませんか！弦楽器の録音は来ずに家で待機しているボーカリストが！」とボーカルのFukaseに依頼したことを明かした。

「ということで、その日は急遽深瀬氏が応援隊員こと次男をお迎えに行ってくれました。“すぐにいくよ”と言ってくれた声は、映画で悪役ばかりやってるとは思えぬヒーローっぷり」とユーモアたっぷりにやり取りをつづった。

「でも次男がうつしてしまったのか、その後珍しく風邪をひいてしまった深瀬氏。ファーストテイクのHabitは鼻声だけど、ま、15年やってりゃそんなこともあるやね〜」と明かし、「みんなも風邪には気をつけて〜」と呼びかけた。