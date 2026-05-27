ニューヨーク・屋敷裕政のゴルフ番組「ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録」の「＃４」が、ＢＳよしもとで３０日午前９時から放送される。

ゴルフ好きの屋敷が、ゴルフを通して「人とのつながり」を広げていく“屋敷流”ゴルフバラエティー。今回からの新ゲストは、ダンビラムーチョ・大原優一と、からし蓮根・伊織ラッキー。後輩２人を迎え、桜が満開の時期のノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場をラウンドする。

大原は以前、屋敷のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した際、ティーショットでＯＢを３連発。悔しさのあまり、泣いてしまった過去がある。「あの頃と違うところを見せつけたい」と、今回は雪辱を誓う。一方の伊織は、「ＢＳよしもとはＮＧＫ（なんばグランド花月）のロビーで流れてるんで、師匠方が見ているんですよ」と緊張の面持ち。屋敷も「まじ？ 知りたくなかったわ。緊張する」と動揺しながら、師匠たちが見守るかもしれない３人のラウンドがスタートする。

ラウンドが始まると、さっそく屋敷は大原のお尻の大きさをいじり始める。そのいじりに心を乱されたのか、大原はミスショットを連発。屋敷も慌てて「大原、大丈夫や」と励ますも、さらにミスを重ね、１番ホールから早くも目に涙が。続く２番ホールでは、グリーンの前に立ちはだかる桜の木に対し、伊織がスライス回転をかけて豪快によけようと試みる。屋敷が「それ、行けたら超カッコいい」と期待を高めた瞬間、まさかのとんでもショットが飛び出し、３人は大爆笑。屋敷が「師匠、腹ちぎれるくらい笑ってるんちゃう」と想像を膨らませると、大原も「ロビーの話題になってるよ」と笑顔を見せる。