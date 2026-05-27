◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島４―５ロッテ（２７日・マツダスタジアム）

広島が連夜の守乱が響き、２試合連続逆転負けを喫した。４カードぶりの負け越しで、借金は８。交流戦の連敗スタートは１４年（４連敗）以来１２年ぶりとなった。

先発・森は６回５安打１失点。６回先頭で山口に左翼へソロを浴びたが、最少失点で切り抜けた。打線は２回に持丸のソロで先制。４回に名原のタイムリーでリードを広げた。１点差に迫られた直後の６回は菊池の犠飛で突き放した。

２点リードの７回１死一塁、小川のゴロを好捕した三塁・坂倉が二塁へ悪送球。満塁から遠藤が同点２点打を浴びた。なおも２死二、三塁で佐藤への初球が暴投となり勝ち越し点を献上するなど、この回一挙４失点を喫した。

８回には名原が左翼へプロ１号となるソロを放ったが、及ばなかった。２６日も１点リードの８回に失策が絡み３失点し逆転負けしていた。

以下は新井監督の主な一問一答

―終盤、失策と暴投から失点

「当たりも速く、キク（菊池）もベースに入り切れていなかった。その辺も込みでサードで起用しているので、思い切ってやってくれたらいい」

―ここまで好投を続けていた高、遠藤も踏ん張れなかった

「ずっといいものを見せてくれている。いつも抑えられるわけではないので、切り替えてあしたに臨んでもらいたい」

―名原、持丸がそれぞれ一発

「いバッティングだった。名原は（本塁打の）前のタイムリーもよかったし、キクの犠牲フライもよく食らいついた。その前の大盛もよくスタートを切ったし、いい攻撃ができた」

―名原の気持ちが前面にあふれるプレーはチームにいい影響

「本人も『気合いと根性です』と言っているように。ホームランにしても、タイムリーにしても、形ではなく、気持ちで食らいついているように見えるので、すごくいい」