タレントのＹＯＵ（６１）が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。年齢を経て、たどりついた“境地”を明かす一幕があった。

今回は「年を重ねて今が一番楽しい女が吠える夜」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「結構、同世代の人と会ったりします？」と聞かれるとＹＯＵは「本当に亡くなる知らせが届くんですよ。上の先輩も同年代も」と話し出した。

「だから、今年、リリーさんと一緒のお仕事の時に『意外と俺たち、１０年会ってないぞ』って言われて。『もう、死んじゃうから、ちゃんとご飯（を一緒に）食べたりしよう』って言って」と同年代６２歳のリリー・フランキーさんとかわした会話を再現。

「だから、なんか文句言われても『もう死んじゃうから、ごめんなさい』って言って」と堂々と口にすると、上田に「何も言えなくなるわ！ 『死んじゃうから』って言われたら」とツッコまれた。

苦笑したＹＯＵは「だから、パッと（知り合いの顔が）頭に浮かんだら連絡したりします」と話していた。