初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39 THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary」は27日、後楽園ホールで行われた。

休憩明けに初代タイガーマスクの佐山サトルが自らの足で歩いてリングイン。立ってマイクを持つと「新間さんの1周忌でメモリーを抱いてこのリングに立っています。新間さんは絶対にここにいます。新間さんの影響で毎日トレーニングをするようになった。今、車椅子を使ってません。新間さんがやっていたように足の運動を200回、ローラーを100回、腕立ても100回できるようになりました」と驚きの回復ぶりを告白した。「今、現役時代よりも筋骨隆々です。このままいくと8月には1000回を超えるトレーニングができそうです」とアピールすると大声援が飛ぶ。「その時はタイガーマスクの復活祭としてこのリングで誰とやろうか。藤原さんの出来を見て考えたいと思います」とリング復帰をにおわせた。

「新間さんが亡くなるときにタイガー頑張れよというビデオメッセージをいただきました。そのことを忘れずに新間さんの意向を含めて、日本のプロレスを復活させたいと思います」と故人の思いに誓いを込めた。光が目に入ったのか一度椅子に座って続けた。「私が入門した当時の新日本プロレス、アントニオ猪木さんの激動のトレーニング、そのトレーニングを復活させたいと思います。レスリングの基本、格闘技ではなく、プロレスの基本、ブリッジ、投げ、押さえ込み、それらの技術をしっかりさせて、選手がリングで思い切り試合ができる、そういう環境をつくりたい」とプロレス復活への思いを口にする。「トレーニングを欠かさず頑張って復活しますので温かい目で見てください」と呼びかけた。

その後、タレントの山田邦子、エンセン井上、アントニオ猪木の実弟の猪木啓介社長らが花束を贈呈。最後は新間さんの追悼10カウントが捧げられた。

バックステージでも新間さんへの思いを口にし、「いるものと思って頑張る気持ちになりました」としみじみと話した。新日本プロレスの身売り問題には「僕の描いていた新日本プロレスを守ってほしい。今もいい選手がいるけど、そこを守ってほしい」とエールを送る。藤原組長には「いい体してる。まだベンチ200キロ上げるそうです。酒を飲めば。今トレーニングできている。これは大きいですね」と今後も復活へ向け精進していく。