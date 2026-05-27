◇交流戦 オリックス5─2DeNA（2026年5月27日 横浜）

オリックス・山中が2戦連続5番起用に応える躍動だ。

2回先頭の第1打席、マウンドには木更津総合の2学年後輩にあたる篠木。昨オフの自主トレもともに沖縄でこなすなど、親交深い後輩から左前打を放ち、一塁上で拳を握った。4回先頭の2打席目は四球、5回2死一塁で迎えた3打席目も左前打。先輩の威厳を見せつけるとともに、いずれもその後本塁に生還するなど打線に流れをもたらした。

「昨日とかはこういう舞台で対戦できる機会もないかなとか思っていましたけど。いざ試合になったら、相手も1軍で何回も先発している投手なので。ちゃんと対策して入れた」

ファームでは通算2打数無安打と抑え込まれていたこともあり、「ファームでやられっぱなしだったので。対戦経験があって、球筋も高校の時から分かっていますし。そこは生かしながら、イメージは持ちやすかった」と、しっかりと1軍の晴れ舞台でリベンジしてみせた。

プロ初だった前夜に続いて5番で躍動。向上心にあふれる2年目の若武者は浮かれることもなく、「やっぱり走者がいる場面で回ってくることが多いので。今日だと三振しちゃったんですけど、あそこでもう一個拡大できるか。場面ごとにやるべきことをやるのが一番」と、7回無死一塁で空振り三振に倒れたことを反省していた。