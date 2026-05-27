コンプできた喜びったら！！（喜）【ガチャ】はしごしてでも欲しい可愛さ♡「キャラクターガチャ」

欲しいアイテムが出るまでつい回したくなる【ガチャ】の中でも、好きな「キャラクターガチャ」は心ときめく可愛いビジュアルに一層コンプリート欲が湧いてくるはず。今回は立体感や質感が映える、魅力の詰まったアイテムをご紹介します。普段持ち歩く身近なアイテムに取り付ければ、分かりやすい目印になってくれそうです。

ふわふわとした温かみのあるビジュアル

インスタグラマー@gnm.aoさんが「コンプできた！嬉」と歓喜する「ICCHI ファッションカラビナマスコットチャーム」。ぬいぐるみ作家のICCHI（イッチー）が生み出したキャラクターが4種類登場しています。ふわっとした質感のフロッキー仕様になっており、温かみのあるビジュアルもキュート。ぬいぐるみのような立体感と、色調の淡い感じもたまりません。カラビナ付きで目印にもぴったりです。

さまざまなハローキティの姿が楽しめる！

コロンとした立体感と、ツヤのあるビジュアルが可愛い「ハローキティ めじるしアクセサリー」。日焼けver.・天使ver.・チャーミーキティなど、さまざまな姿が楽しめる全6種類。丸いリングや金具付きで、傘や荷物に取り付けられます。コンプリートしたインスタグラマー@198_0kさんは「本当に本当に可愛すぎるしうれしい」とコメント。集めてジャラ付けするのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様、@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino