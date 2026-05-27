◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日７―２楽天（２７日・バンテリンドーム）

楽天が中日に逆転負けを喫し、２連敗となった。

先発した古謝が不安定だった。２点リードの初回に１点を失うと、１点リードの３回先頭で鵜飼に右中間への同点ソロを被弾。同点の４回は１死から石川に左翼席へ勝ち越しソロを浴びた。さらに１死二塁から山本に左翼線への適時二塁打。踏ん張り切れなかった。５回の攻撃で代打を送られて、交代。４回６安打４失点と試合をつくれなかった。先発した古謝について三木肇監督は「辰己が初回に良いかたちで打ってくれたんだけど、その裏のところ。立ち上がりは難しいけど、あそこがポイントだったかな。その後も（試合を）つくれなかったといったら、つくれなかったですね」と、先制直後に失点した投球を分岐点として挙げた。

打線は初回に辰己の２ランで先制したが、その後は無得点。２、３回はいずれも先頭が出塁したが、走者を進められずに得点できなかった。次の点を奪えなかったことも結果に響いた。指揮官は「その話の通り。結果論なんですけど、ランナーを置いての攻撃もそうだし、先頭が出たのはね良かったんですけど」と悔しがった。

交流戦に入って２戦２敗。借金は今季ワーストの９となった。このままズルズルいくことは避けたい。「こういう試合になってるんで、悔しいですし、明日何とか、と思います」と見据えた。