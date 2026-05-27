大人のオシャレは【上下ユニクロメンズ】が正解かも！ 40代オシャレさんが選んだ「優秀アイテム」

ミドル世代がコーデの幅を広げるなら、意外にも目を向けたいのがメンズアイテム。レディースアイテムとはまた異なる素材感やサイズ感のものが揃っていて、新鮮さを感じられるかも！ 40代のFTNインフルエンサー@ayakonbubuさんは、上下ともに【ユニクロ】のメンズアイテムを使って、抜け感のあるスタイリングを楽しんでいるよう。シンプルなデザインが魅力のユニクロなら、気軽に挑戦できそうです！

Tシャツはクロップド丈が挑戦しやすい

@ayakonbubuさんが手に取ったのは、ユニクロのこちらのTシャツ。

【ユニクロ】「ボクシークロップドTシャツ」\1,500（税込）

メンズアイテムながら短めの着丈なので、女性もバランスよく着やすいのが魅力的。身幅が広めのボクシーシルエットも、こなれ見えを狙えるポイント！ 鮮やかなブルー以外に、ピンクやオリーブといったくすみ感のある上品なカラーも展開されています。

@ayakonbubuさん曰く、着心地は「しっかりした生地感のTシャツ」なのだとか。ユニクロのレディースアイテムとはまた異なる、タフな雰囲気を感じられます。