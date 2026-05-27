本拠地ロッキーズ戦

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地ロッキーズ戦に15-6で勝利した。この試合で“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス外野手が左腹斜筋を負傷し、負傷者リスト（IL）入りした。デーブ・ロバーツ監督は試合後、マイナーからアレックス・フリーランド内野手を昇格させると明言。米メディアによると、実はキム・ヘソンをマイナー降格させる可能性があったのだったという。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「キケ・ヘルナンデスのドジャース復帰は、脇腹の負傷により短命に終わる可能性」との見出しで記事を掲載。記事では、同日の3Aオクラホマの試合でフリーランドが先発メンバーから外れていたことを指摘。関係者談とし、「球団は、不振に陥るキム・ヘソンのロースターにおける危うい立場を精査」していたのだと伝えた。

27歳のキム・ヘソンは今季、マイナーで開幕を迎えた。4月にメジャーに昇格。ここまで42試合に出場し、打率.254、OPS.645をマーク。しかし5月は月間打率.217と苦戦している。同日には、右足首の負傷からの復帰を目指すトミー・エドマン内野手が、3Aオクラホマで今季初の実戦復帰。ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースで、キム・ヘソンは厳しい立場に立たされている。



（THE ANSWER編集部）