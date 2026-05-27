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台風第6号(チャンミー)
2026年05月27日21時45分発表

【画像】今後の台風の進路図を見る　週末～来週頭に沖縄に接近

27日21時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯10度10分 (10.2度)
東経136度00分 (136.0度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)

28日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度50分 (13.8度)
東経136度00分 (136.0度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)

29日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度05分 (16.1度)
東経133度30分 (133.5度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

30日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯19度05分 (19.1度)
東経130度50分 (130.8度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

■31日に沖縄に接近

31日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯22度05分 (22.1度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (240 NM)

01日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯25度20分 (25.3度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (8 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)