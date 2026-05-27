【台風情報】台風6号は発達して沖縄・日本列島方面に 最大瞬間風速は60メートル程度に…今後の進路と勢力は 気象庁発表【進路図】
台風第6号(チャンミー)
2026年05月27日21時45分発表
27日21時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯10度10分 (10.2度)
東経136度00分 (136.0度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)
28日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度50分 (13.8度)
東経136度00分 (136.0度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
29日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度05分 (16.1度)
東経133度30分 (133.5度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
30日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度05分 (19.1度)
東経130度50分 (130.8度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
■31日に沖縄に接近
31日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯22度05分 (22.1度)
東経129度40分 (129.7度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
01日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯25度20分 (25.3度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)