スクウェア・エニックスは5月27日、RPG「ドラゴンクエスト」シリーズの最新作となる「ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ」の新映像を公開した。

本日5月27日に40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」シリーズ。その最新作となる「ドラゴンクエストXII」は2021年の発表以降、情報が途絶えていたが、配信番組「ドラゴンクエストからのお知らせ」にて遂に新映像が公開された。

情報が途絶えていた理由については、開発体制を変更してリスタートしたためであり、エグゼクティブプロデューサーの齊藤氏は「より多くのファンの皆さんが楽しめるドラゴンクエストの最新作として、相応しいものをお届けできると確信しています」とコメントしている。

また、こういった経緯から当初の「ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎」からサブタイトルとロゴを一新し、新たなタイトルは「ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ」となったことを発表。開発中の映像も公開され、広大なマップや新たな勇者の姿もお披露目となった。

さらに今作においても鳥山明氏がキャラクター、すぎやまこういち氏が音楽を手がけていることを発表。対応プラットフォームは発表されておらず、発売時期については「もうしばらくお待ちいただきたい」としている。

【ドラゴンクエストからのお知らせ】

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

