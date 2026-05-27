阪神は２７日の日本ハム戦（甲子園）に２―５で逆転負け。２連敗で３カードぶりの負け越しが決まった。

先発・大竹耕太郎投手（３０）は５回７２球を投げて４安打３失点（自責点１）で今季３敗目（２勝）。７０キロのスローボールなど、持ち味を生かした投球で日本ハム打線を４回まで１安打に封じた。

しかし１点リードで迎えた５回に味方の失策もあり逆転された。先頭・万波の中堅フェンス直撃の二塁打を浴びてピンチを招くと、二死から進藤に四球を許して一、二塁。

打席には９番・投手の加藤貴を迎えたが、ど真ん中のツーシームを中前にはじき返され同点とされた。さらに中堅・高寺、捕手・坂本の失策も絡んでさらに２点を失い、５回までで降板。藤川球児監督（４５）は「粘りながらいってくれましたけど。（失策からの失点も）野球ですからね、チームとしてここで起こったプレーをつなげていくというところですね」と振り返った。

１点ビハインドの７回には及川がマウンドへ。一死一塁から五十幡のゴロを捕球した大山が判断を迷い、俊足の打者走者は一塁セーフ。一死一、二塁とされ奈良間、カストロの連続適時打を浴びて２点を追加さた。

打線は２回に幸先よく先制。さらに５回には森下が１２号ソロを放ったが、その後は日本ハムの二塁手・上川畑の好守に阻まれるなどツキにも見放された。指揮官は「（阪神の）選手の表情もいいし、つながりを持たせるには我慢も必要だし。続けていくことですね」とし、「新庄監督はディフェンスを固めてきていた。明日この辺りは勝負になると思います」と冷静に語った。



今季は一度も３連敗を喫していない藤川虎。イヤな流れを引きずらず次戦に臨みたいところだ。