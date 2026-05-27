指先まできらめいて♡ イマドキガールの夏を彩る【Summerネイル】特集
花火、海、お祭り……イベントいっぱいの夏を過ごすなら、指先まで着飾り楽しむべし！そこで今回は、おしゃれなイマドキガールに聞いた「Summerネイル」をご紹介します。盛り盛りギャルっぽから、シンプル個性派ネイルまで、来る夏に備えてトレンドのデザインを予習しておこう♡
LOVE BUZZ ITEM vol.51
THEME：トレンドSummerネイル
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。イマドキガールは指先までおしゃれ♡ ということで、夏のトレンドネイルを調査！
パール盛り盛りネイルから、大人っぽいデザインまで。ぜひ、夏ネイルのデザインの参考にしてみて♡
Check!Ray♥CampusGirl・niino momoe
韓国ヘアが得意♡ 表参道のサロンで働くおしゃれ美容師
シンプルかつ映え確実なクロムネイルがトレンド！
「アクセサリーブランド『Chrome Hearts』風のパーツが主役のデザイン。通称『クロムネイル』と呼ばれていて、韓国を中心に大流行中♡ ヌーディで上品なベージュと存在感抜群のハードなパーツのギャップが◎」
Check!Ray♥Influencer・YUNA
ガーリーな服が大好き♡女子高生ミスコン出身の美女インフルエンサー
Instagram：@yuna_peach___
夏の海にぴったりなラメラメグラネイル
「パールや立体パーツを贅沢につけて、貝殻をイメージしたマーメイドネイル♡ 水色とグリッターのキラキラ感で海っぽさを表現してもらいました！見ているだけで気分が高まる、夏にぴったりのデザインでお気に入りです」
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
YUNA
Ray編集部 エディター 草野咲来