ロックバンド「マキシマムザホルモン」ナヲ（50）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、先輩タレントの豪快な飲みっぷりを明かした。

トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方や価値観の変化を披露した。

タレント森尾由美は、かつて最後まで付き合っていた飲み会も「今は体力的にしんどいから、帰っちゃう」といい、「次の日のことを優先して、帰るねと言えるようになった」と明かした。

森尾の意見に、ナヲも「めっちゃ分かります」と共感。「この間、フェスの打ち上げで、“2次会、ナヲさんも行くよね？”って聞かれたけど、“おばさん、眠いから帰るわ”って」と、ポーズを付けながら話した。

さらに、先日の飲み会でのエピソードを披露。「この前、YOUさんと飲んだんですよ。YOUさん、かっこいいから、“はい、全員テキーラ〜”みたいな感じで」。ミュージシャンの先輩でもあるYOUの豪快な飲み方をぶっちゃけた。

気配を消して、下を向くYOUに、いとうあさこからは、「まだその飲み方してるの？」とツッコミが。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からも「かっこ良くない。クソ迷惑」とダメ出しされていた。

YOUは「二日酔いは昔からない」と打ち明け、「テキーラは残らない！」と自身の経験則を語っていた。