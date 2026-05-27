エメフィールのシームレスブラ新作♡毎日に寄り添う脇高設計で美しく快適に

毎日身につけるランジェリーは、心地よさもシルエットの美しさもどちらも大切にしたいもの。そんな女性の想いに寄り添う「aimerfeel（エメフィール）」から、新作『シームレス バーレスク脇高ブラ(R)』が登場しました。人気シリーズの補整力はそのままに、よりシンプルでデイリーに使いやすいシームレス仕様へアップデート♡洋服に響きにくく、毎日のコーデに自然となじむ注目の一枚です。

シンプル派にうれしい新作ブラ

「レースなしのすっきりしたデザインが欲しい」「毎日気軽につけられるブラがほしい」--そんな声から誕生した『シームレス バーレスク脇高ブラ(R)』。

これまで人気を集めてきたバーレスクシリーズのフィット感や補整力を活かしながら、レースや装飾をなくし、シームレスデザインに仕上げたのがポイントです。

日常に自然となじみやすく、Tシャツや薄手のトップスでもラインが出にくいのが魅力。オンの日のきれいめコーデにも、休日のリラックススタイルにも取り入れやすく、毎日頼りたくなる存在です♪

カラーは3色展開。ベビーベージュとボルドーは透けにくく、これからの軽やかな夏服にも合わせやすいラインアップです。

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脇高設計で自然に美しく

『シームレス バーレスク脇高ブラ(R)』は、脇高設計で脇や背中のお肉をすっきり整えながら、自然なバストラインを演出。

さらにU字ワイヤーがバストをしっかり支え、安定感のある着け心地を叶えてくれます。

アンダーベルトの下辺には約2cm幅のゴムを採用。長時間着けていても締め付けを感じにくく、やさしくフィットします。

「補整ブラは苦しそう」というイメージをやわらげてくれる、心地よさときれい見えを両立した一枚。忙しい毎日を過ごす大人の女性にもぴったりです♡

商品ラインアップをチェック

シームレス バーレスク脇高ブラ(R)



価格：3,190円（税込）

サイズ：B65～E80

シームレス バーレスク脇高ブラ(R) FGHカップ



価格：3,850円（税込）

サイズ：F65～H80

バーレスク レースハーフバックショーツ



価格：1,320円（税込）

ブラとショーツをセットでそろえると、より統一感のある着こなしが楽しめます。

サイズ：M／L／LL

カラー（すべて共通）：BL（ブラック）／PI11（ベビーベージュ）／BO（ボルドー）

毎日に寄り添う一枚を♡

「エメフィール」の新作『シームレス バーレスク脇高ブラ(R)』は、シンプルな見た目の中に、美しいシルエットと快適な着け心地が詰まった一枚。

洋服をきれいに見せたい日も、長時間ラクに過ごしたい日も頼りになる存在です♡毎日のランジェリー選びを少し心地よくしてくれる、新しい定番としてチェックしてみてくださいね。