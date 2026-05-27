フジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）が27日に放送され、出演者が自身のお勧めの「卵かけご飯」の食べ方を披露。MCの明石家さんまも「みんな、いろいろやってんやなあ」と感心した。

この日のテーマは「タマゴの潜在能力」。まず男性グループ「M！LK」の塩粼太智が「僕は卵かけご飯、大好きですね。醤油パっとかけて、ネギをパラパラ」と説明。

すると島崎和歌子が「私はこだわりの卵があって、（普通の卵より）ちっちゃい土佐ジローっていう卵があるんですけど、これと宗田節でお醤油をちょっとかけて食べる卵かけご飯が好きです」と卵にこだわった一品を披露。

「ブラックマヨネーズ」吉田敬は「納豆に黄身だけ足して、醤油かけて、理研っていう会社が出しているザクザクわかめっていうのがあるんですよ。あれをまぶすと、食感も出て、めちゃくちゃうまい」と語った。

また、「EXIT」の兼近大樹は「僕、バター醤油ご飯にして、そこに卵かけご飯。あまり混ぜない。混ぜ過ぎると、口の中での広がりがちょっと弱いんで、ちょっとだけ混ぜる。その上に明太子とごま油」と語った。さんまも「それはちょっと無敵やな」と言うと、兼近も「究極の卵かけご飯って言われているんですよ」とお勧めしていた。