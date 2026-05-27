第79回カンヌ国際映画祭で『カンヌ・プレミア』部門に正式出品された、映画『黒牢城』のジャパンプレミアが26日に行われました。主演の本木雅弘さんとSnow Manの宮舘涼太さんは、本作でカンヌを訪れ、現地での反響を明かしました。

『黒牢城』（6月19日（金）全国公開 配給：松竹 ©米澤穂信/KADOKAWA ©2026映画「黒牢城」製作委員会）は、『スパイの妻』などで国内外から高い評価を受ける、黒沢清監督にとって初となる時代劇作品です。主演の本木さんは、暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する“荒木村重”を演じています。



■本木雅弘 黒沢清監督作品の“海外人気”

イベントで本木さんは、カンヌ国際映画祭での熱狂や感想を聞かれると「やはり黒沢さんのヨーロッパでの人気というのはすさまじいものがあって、ものすごく信頼度と期待度が高くて、本当にそれに支えられてものすごく私たちも堂々と参加できたという感じがあって」と、本木さんがフランスで黒沢監督作品の人気ぶりを感じたことを明かしました。

続けて「より外国で見ると映像美としても、日本の歴史的建造物の美しさ、そして黒沢さんの長回しで代表的ですけれども、すごく独特なカメラワークがとても美しく印象的に残った」と現地で見た感想を語りました。

■本木、宮舘の“ターン”に吉高“困惑”

宮舘さんもカンヌに渡航し、同様に感想を求められると「僕も（カンヌ国際映画祭に）初めて行かせていただいたんですけど、やはり日本から行くからには『黒牢城』の映画の魅力、そして日本の映画の素晴らしさ、監督とキャストの方々と共に存分に“アピール”しに行くという意味でも、僕は自分の微力ながら力を出したつもりではあるんですけれども」と振り返りました。すると本木さんから「想定外の爪痕を残しましたよね」とフォローが入りました。

実は宮舘さんは、カンヌ国際映画祭の現地で海外のカメラマンを前にして、フォトコール時に“華麗なターン”を披露。そのおかげで世界中に『黒牢城』を印象づけたと本木さんは絶賛しました。これに対して宮舘さんは「殿、ありがとうございます」と感謝を述べ、本木さんは、「助三郎（宮舘さんの役）いくぞ！」と呼びかけ、「せーの」のかけ声で2人そろって華麗なターンを披露しました。

これには会場から「フォ〜」と歓声があがり、宮舘さんは「まさか、一緒にターンを回らせていただける」と驚きを告白。さらにもう一度ターンをすると、間に挟まれていた吉高由里子さんは困惑した様子を見せました。司会から2回のターンについて聞かれた吉高さんは「ちょっと回る勇気はなかったです。どっち見たらいいんだろうと思ったら終わっていました」と笑顔で答えました。