俳優でアーティストの錦戸亮（41）が27日放送のTBS系「ニノなのに」（水曜後9・00）に出演。嵐の二宮和也（42）と約7年ぶりの再会を果たした。

「ゲスト＆司会」のテロップが出た錦戸は、「こんばんは！ニノなのにへようこそ。司会の錦戸亮です。皆さんよろしくお願いします」と大きな声で自己紹介。あまりの元気の良さに、二宮から「珍しいじゃない」と突っ込まれると、「凄い久しぶりなんですよ、バラエティーに出るのも」と笑顔で説明した。

「NEWS」「関ジャニ∞」のメンバーだった錦戸は、19年9月末に21年間所属した旧ジャニーズ事務所を退所。二宮とは約7年ぶりの再会であることも明かした。

「1回だけ連絡しましたよ」と錦戸。二宮も「した、した、した、した」と思い出し、興奮。錦戸は「元気ですか?みたいな」と送った内容も明かし、「普通に返してくれてうれしかった」とうれしそうに語った。

在籍中は一緒に食事に行ったこともある仲の2人。「グループに入ってた時、2グループやってた時があった」と二宮がゲストの「フットボールアワー」後藤輝基、青山テルマに説明。錦戸も「NEWSと関ジャニ（現SUPER EIGHT）やってたんですよ」とうなずいた。

「NEWSで最近のマイブーム、関ジャニでも最近のマイブーム聞かれてて」と二宮が当時を振り返ると、錦戸は「途中から全部嘘ついてました」とぶっちゃけ、スタジオの笑いをとっていた。

また、番組最後には「（お知らせは）ないです」としながらも、「僕ホクロ取りに行こうかなと思ってます」とプライベートな予定を激白。これには後藤も「何の話やねん」と突っ込み、二宮も大笑いしていた。