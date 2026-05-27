【ダービー直前！】落馬負傷から復帰の岩田康誠騎手！27日独占インタビュー
落馬事故、鎖骨骨折から奇跡のスピード復帰となった岩田康誠騎手、現在の状態とダービーへかける想いを、テレ東に語ってくれました！
【配信限定】岩田康誠騎手 復活をかけて、ダービー制覇を目指す姿に密着ドキュメント！
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【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】
日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。7944頭の頂点を決めるレースの舞台裏、ホースマンたちの熱い想い、有力馬のダービーまでの軌跡をお届けします！
【公式】皐月賞馬ロブチェン 強さのルーツが明らかに！
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【公式】皐月賞2着 リアライズシリウスの手綱を取る津村明秀騎手に密着！
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【公式】グリーンエナジーの生まれ故郷。創業100年を超える老舗牧場が、夢のダービー制覇へ
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【公式】日本ダービーに4頭出走！平成生まれの若き指揮官・上原佑紀調教師に密着取材！
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【配信限定】前人未到のダービー7勝目へ！武豊騎手の熱い想い
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【配信限定】佐々木大輔騎手 若手のホープの知られざる素顔
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【配信限定】ダービー出走馬の素顔公開！上原佑紀厩舎を支えるホースマン
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＜出演者＞
ナレーション：悠木碧
【取材】
武豊騎手、岩田康誠騎手、津村明秀騎手、松山弘平騎手、佐々木大輔騎手、上原佑紀調教師、ノーザンファーム、辻牧場 福永祐一厩舎 ほか