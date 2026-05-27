初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39 THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary」は27日、後楽園ホールで行われた。

藤原喜明喜寿記念試合6人タッグ60分1本では藤原、船木誠勝、石川雄規が藤原組のTシャツで入場。相手の高橋“人食い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成組と対戦した。

藤原組長が先発。村上と対峙（たいじ）し、まずにらみ合い、「来い」と挑発も村上が殴るとコーナーで踏みつける。組長が頭突き連発。村上も頭突きを見せて場外へ落とす。首絞めにかみつき、パンチに金的に椅子攻撃でともに額から流血。5分すぎ、船木に渡す。再び組長が出てきて、村上を呼び込む。脇固めを見せるがアレクサンダー大塚がカット。高橋と寝技の取り合いも15分16秒、膝十字でレフェリーストップで敗戦した。

無念の敗戦となった組長はバックステージで77歳でリング上がったことには「リングに上がったらそんなの考えないよ」と悔しそう。村上の挑発には「嫌いだからだよ。手応え？まあもうちょっと」と不機嫌そう。最後のレフェリーストップには「だからどうしたんだよ。こら。まだそうはいくか。たった1回の負けだよ」と吐き捨てて控室に戻った。