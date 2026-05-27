ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「寝かしつけてたのに起こさないでよ！」夫「悪気はないんだけど…… 妻「寝かしつけてたのに起こさないでよ！」夫「悪気はないんだけど…」ってそれで終わり？寝かしつけ代わってくれてもいいのに！その他人事さに唖然 妻「寝かしつけてたのに起こさないでよ！」夫「悪気はないんだけど…」ってそれで終わり？寝かしつけ代わってくれてもいいのに！その他人事さに唖然 2026年5月27日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ テレビを消され、料理を無視され、寝かしつけ中も騒がれ…。有美さんはずっとぐっと堪えてきたんですよね。夫さんは悪気がないぶん、余計にタチが悪いというか…もどかしいというか。このまま我慢し続けるのか、それとも何か変わるのか、気になるところです。>>【まんが】妻は空気みたいなもの？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻は空気みたいなもの？ もう限界…夫の入院中に子どもを連れて出て行くべき？【私が義妹と縁を切った理由 Vol.126】 思わずドキッ…大好きな友人の誕生日を本気で祝いたいと伝えると彼のピュアすぎる表現【裏切りには代償を Vol.91】