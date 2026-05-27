妻「寝かしつけてたのに起こさないでよ！」夫「悪気はないんだけど…」ってそれで終わり？寝かしつけ代わってくれてもいいのに！その他人事さに唖然

妻「寝かしつけてたのに起こさないでよ！」夫「悪気はないんだけど…」ってそれで終わり？寝かしつけ代わってくれてもいいのに！その他人事さに唖然