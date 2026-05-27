藤本美貴、14歳長男に好物を狙われても“絶対あげたくない理由”　ママたちも納得「このために頑張ってるの！」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月26日（火）の同番組には、2児のママである安田美沙子がゲスト出演した。

番組では、藤本が“大人の食べ物”に興味津々な14歳長男への複雑な想いを明かして…。

【映像】藤本美貴、「安い！」と驚かれたドラッグストアのまとめ買いレシートを公開

今回は「ママの日常を覗き見SP」と題して、藤本、横澤、安田が買い物レシートをそれぞれ公開しながらトークを展開した。

横澤が公開したスーパーのレシートでは、夫が自分用にわさビーフを購入していることが明らかに。子どもたちには事前に「これ辛いやつだから」と伝えることで、わさビーフを堂々と独り占めできているという。

このエピソードに「わかる！」と共感したのは藤本。自身も苦いアイスコーヒーや生牡蠣といった好物は独り占めしたいそうで、「これは私の物」と家族へ静かにアピールしていることに、横澤も「絶対にあげたくないからね」と同調した。

しかし、そんな自分だけが楽しみたい好物を味わっていると、長男から「ちょっと飲ませて」「ちょっと食べてみたい」とねだられるのだそう。大人の食べ物に挑戦したい長男に困っているそうで、「食べてみたいとかで食べるやつじゃないから！」「（生牡蠣は）高いから！」と本音がこぼれた。

なかでも藤本が大人の食べ物をあげたくない理由は、いざ食べさせても長男の感想が「う〜ん…食べられる」という微妙なもので、「あれが嫌なの！」とヒートアップ。この話題に、横澤と安田は苦笑いしながらも「すっごいわかる！」「このために仕事頑張ってるの！」と頷いていた。