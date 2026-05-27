中国高速鉄道の車内で男性客が荷物棚で寝そべる動画が撮影され、物議を醸している。中国メディアの新聞晨報などが伝えた。

車内で撮影された映像には、白いシャツに黒い短パンを履いた男性客が荷物棚に登って寝そべり、スマホをいじっている様子が映っている。

報道によると、同様の行為は過去にもたびたび目撃されており、中国の鉄道プラットフォーム「12306」は「荷物棚はあくまで荷物を置くために設計されており、人が乗ることを想定していない。安全上の危険がある」として登らないように注意を呼び掛けている。

中国のネットユーザーからは「全くこの世にはおかしなやつがいるもんだ」「前にもいたよね、こういう人」「周囲の人の安全を完全に無視している」「危なすぎるだろ。もし壊れたら下に座っている人は終わる」「落っこちればいいのに」「こういうやつはブラックリストに入れて、一生乗車禁止にしてほしい」といった声が上がった。

また、「誰も注意しないの？」「乗務員や鉄道警察は何をしている？」といった指摘のほか、「どうやって登ったんだよ」「その体勢、逆につらくない？」「硬くて背中が痛そう」「まあなんていうか、周囲の人から文句が出なければいいんじゃない？」といったコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）