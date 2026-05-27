◇セ・リーグ 巨人5―1ソフトバンク（2026年5月27日 東京ドーム）

巨人はソフトバンクに5―1の逆転勝利を収め、連敗を「5」で止めた。橋上秀樹監督代行（60）は指揮2試合目で待望の初白星を手にした。

この日は坂本を「3番・三塁」でスタメン起用。24年8月14日の阪神戦（東京ドーム）以来、651日ぶりの3番起用について「モチベーションも含めて状態はバッティング練習も含めて、良いとバッティングコーチも判断していましたので、せっかく使うんだったら上位で使おうじゃないかということで、3番起用になりました」と説明した。

3回には、坂本の中前へのポテンヒットも含め一挙5得点でソフトバンクを逆転。「1打席目はアウトになりましたけれど、内容も良かったですから、ああいうところはしぶとくヒットでつないでくれて、ビッグイニング、チャンスを拡大してくれました」と目を細めた。

松本の左翼起用も含め「ベテランと言っても、本当に高い技術を持って、今まで数々のヒットを積み重ねてきた選手2人ですから。いざという時に、その技術というものが身を助けるというか、チームを助けてくれるというか、そういうのは感じますね」と大きな存在感に感謝していた。