お笑いコンビ・爆笑問題の太田光の妻で、所属事務所タイタンの社長・太田光代（61）が25日、Xを更新。左頬の大部分をガーゼで覆った痛々しい姿を公開し、心配の声が寄せられている。

【映像】太田光代の痛々しい姿

2026年5月9日にXで、「黄砂がひどい時に、おたふく風邪みたいに腫れた頬が、現在、一部分がコブ？みたいになってる。治らなかったらどうしようと不安を抱え悩みながら、タイタンの学校9期の入学式に参加する私です」と明かしていた太田。

左頬がガーゼで覆われた痛々しい姿を公開

25日の更新でも、「現在、私はとんでもない事態に見舞われている。黄砂がひどかった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて。元は多分アレルギー由来かと思う。すごく腫れた後、頬がうっ血して酷いあざになって。それらが引いたらコブみたいのが出来て、マッサージで体内に吸収を促してたのだけど、頬に豆？みたいなのが中に残ってそこに線が出来て。結局、血豆？みたいなのが癒着したってことらしい。で、癒着は剥がさないと治らないとのことで、きょう、病院で剥がしてもらったのだけど。小さかったようで意外にも長くてお医者様が格闘されて、いまココって感じなんだけど。どうかキレイに治りますようにと私、祈ってます。」と、経過と治療の様子をつづり、左頬の大部分をガーゼで覆われた姿を公開した。

この投稿には「お大事になさってください。綺麗に治るよう願っています。」「うわー!!頬が大変な事に…お体ご自愛下さいね。」「痛々しい」など、心配の声が数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）