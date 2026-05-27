23日に都内で3周年ライブを開催したアイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが26日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、同日発売の雑誌「ヤングチャンピオン」(秋田書店)の表紙に登場したことを報告した。



【写真】隠れていそうで隠れていない ひなのん ドッキドキな姿

「【告知】」と題し、姫野は「みんな～!! 本日発売の #ヤングチャンピオン さんで、2度目の表紙を担当させていただきました」と四つん這いのショットを添えて、表紙を飾ったことを報告。添えられた写真では前かがみの膨らみが目の前に襲いかかる迫力満点の姿を披露している。



「1回目のときより成長したところ、沢山見せられたら嬉しいな～ 今回は初めての沖縄でのびのび撮影してきたよ～っ」と南国での撮影を明かす。さらに「メンバーのおりとも一緒だよ」と同じグループでヤンチャン初登場を飾った織莉叶にも触れ、「お迎えしてくれたら嬉しいです お迎えまってます」と思いをつづった。



織莉叶は「【すぺしゃる告知】」としてヤンチャン登場を伝え、おへそがのぞくベッドで引き締まったボディのカットを公開。「センターグラビアを担当させていただきました 表紙は 同じグループのリーダー 姫野ひなのちゃんです♡ 彼女感溢れる織莉叶を、是非沢山見てくださると嬉しいです♡」と記している。



姫野には早速「お迎えしました！」の声が届き、「ひなのんかわいすぎる！」「ボリュームが」「成長が伝わってくるよ」といったコメントが寄せられ、織莉叶にも「めっちゃ可愛いすぎ」「センターグラビアおめでとう！」「おりにゃん可愛すぎる」とファンからの称賛が届いていた。



（よろず～ニュース編集部）