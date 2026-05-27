ＳＫＥ４８の太田彩夏が８月５日に１ｓｔ写真集（タイトル未定）を刊行することが２７日、発表された。

撮影の舞台は、異国情緒あふれる文化や街並みが広がる場所・台湾。「もう“あやめろ”とは言わせない」をテーマに、荒々しい自然や温泉地、ローカルな熱気が漂うナイトマーケットなどで撮影を敢行した。

ホテルでは初のランジェリーカットに挑戦。アイドル活動では見られではない等身大の魅力を詰めこんだ一冊に仕上がった。また、同作では太田自身のやりたいことを実現した写真も多数収録されている。

念願の一冊に太田は「写真集に期待してくださる声も届いていたので今回発売が決まってすごくうれしい気持ちでいっぱいです！ 撮影地は台湾！ 梅雨の時期でしたが天気に恵まれながら、色々な場所で素敵な経験をさせていただきました」と喜びが爆発。続けて「私らしさもギュッと詰まっていますが、アイドルとは違う等身大の自分を見せられる！ そんな一冊になっていると思います。たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいですし、私の新たな一面を皆さんの心に響かせられますように！」とコメントした。

今回は写真集より収録される衣装のイメージカットを先行解禁。美脚際立つ白いチャイナドレス衣装は、山あいに広がるノスタルジックな街並みの九份で撮影された。他にも木漏れ日を浴びながら、しっとりとした表情を向けた水着カットに、ギンガムチェック柄の水着でたたづむ海辺のカットやピンクのドレスでメリーゴーラウンドに乗る夜の遊園地カットも公開。衣装写真は今後も解禁していく予定となっている。