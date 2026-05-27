巨人が連敗を５で止めた。

先発の戸郷は７回１失点の好投で２勝目。

打線は坂本、丸、松本などベテラン選手をスタメンに並べ、先発野手８人の平均年齢は３２歳。経験豊富なメンバーが並んだ打線は１点を追う３回に一挙５得点で逆転した。

阿部前監督の辞任に伴い就任した橋上秀樹監督代行は２試合目で初白星。試合後の主な一問一答は以下の通り

―連敗を止めた

「やっぱりホッとしました。とりあえずは」

―戸郷は７回１失点

「前回の投球から非常に状態の良さは感じていましたので、今日も本当に期待しながら見ていて、こちらの予想以上にイニングもしっかり投げてくれましたので頼もしかったです」

―３回一挙５点で逆転

「なかなか打線がつならずチャンスがありながらもなかなか点を取れない試合が多かったものですから、久しぶりにビッグイニングになって少しは投手を助けることができたかなと思います」

―ベテランが存在感

「はい、おっしゃる通りで先発で出た坂本、丸をはじめ本当にベテランの選手に助けてもらいましたし、こういう時こそベテランの力が必要だと思いましたので、今日のゲーム見て改めて痛感しました」

―明日以降へ

「本当に毎試合毎試合、たくさんの応援をいただいていますので、それに恥じないようにね、勝ち負けは別として精いっぱいやりたいと思います」

―３番に坂本

「モチベーションも含めて、状態の良さも、試合は少なかったですけど、打撃練習を含めて状態は良いと打撃コーチも判断してましたので、せっかく使うなら上位で使おうじゃないかということで３番起用になりました」

―坂本は３回無死一、二塁から中前安打

「ノーアウト一、二塁で２回続けて回ってきたんですけど、１打席目はアウトになりましたけど、内容も良かったですから、ああいうところはしぶとくヒットでつないでくれて、ビッグイニングを大きく、なんていうかな、チャンスを拡大してくれましたね」

―松本が左翼で好守

「キャビー選手がセンターで比較的、なんて言いますかね、生き生きという言い方は正しいのか分からないですけども、ハツラツと見えるので、松本選手はどこでも大丈夫なので、今日のような布陣になってます」

―ベテランのどういう姿が必要だと

「やはりベテランと言っても高い技術を持ってね、今まで数々のヒットを積み重ねてきた選手ですから、やっぱりいざという時にその技術っていうものが身を助けるというか、チームを助けてくれるっていうか、そういうのは感じますね」

―６回終わった後、戸郷１０５球で打席に立ち続投

「ここに関しては、投手コーチ、バッテリーコーチの方々の総意で、もう１回行きましょうっていうことだったので、その言葉に納得して続投させました」

―勝った後に戸郷に何と声を

「いやいや、本当にナイスピッチングっていうことで。逆に戸郷投手の方から代行１勝目ですね、おめでとうございますと逆に声をかけられました」