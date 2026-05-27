巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足し、発足から約24時間で目標の4万3500筆に到達した。同署名の運営による公式Xが27日に更新され、賛同への謝意を示すとともに、今後は球団への提出・交渉に向けた準備を進めることを明らかにした。

オンライン署名サイト最大手「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から、監督復帰を求めるオンライン署名ページが発足。巨人の本拠地である東京ドーム収容人数の4万3500人の署名を目標に掲げていたが、24時間ほどで達成した。

運営の公式X「阿部慎之助氏復帰を願う会」では、「いつもご支援・ご賛同ありがとうございます。これから私ども管理者は、最終目標としていた43,500人達成に伴い、ここからは球団への提出・交渉に向けた準備期間に入ります。管理者は3名のみで構成しており、今後の活動に注力するためにSNSでの発信を控える方針となりました」と賛同への謝意を伝えた。

続けて「活動は『阿部慎之助氏への純粋な応援』を目的としており、過度な煽りや扇動は本意ではございません」とも強調していた。

巨人が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ゲンカを止めようとした阿部前監督が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに相談したところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が、現行犯逮捕した。阿部前監督は26日未明に釈放され、同日に辞任を申し入れた。