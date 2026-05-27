医学部を卒業し初期研修を終えた医師が、一般医療の専門科を経験せず美容外科や美容医療へ進む「直美（ちょくび）」や在宅医療の道に進む「直在（ちょくざい）」などが増えている。

厚生労働省（厚労省）の発表によると2008年から増え始め、併せて施設も増加している。美容外科や在宅医療が選ばれるのは、保険診療の過酷な労働環境より、自由診療による高収入とワークライフバランスが取れているからだ。

初期臨床研修を受ける医師は毎年約8000人で、40人に1人が直美となっている。

一方で、日本消化器外科学会の発表によると、消化器外科医は減少傾向にある。1997年以前は同会の新入会員が1000人いたが、現在は約600人前後となっている。

厚労省によると、2040年時点でがん手術を担う消化器外科医は約5000人不足すると見られている。

対策として「医師確保計画」

医師不足の対策として、厚労省は2019年に「医師確保計画」をスタート。地域ごとの医師の偏りを解消し、全国どこでも必要な医療を受けられる体制を確保することが目的だ。

地域医療対策協議会での協議をし、医師少数区域ごとに「目標医師数」を設定し、達成に向けた具体的な施策を計画に盛り込んでいく。

医師確保を集中的に行う重点医師偏在対策支援区域では、2026年4月から当該区域に医師を派遣する病院への支援や、代替医師の確保支援を実施し始めた。

また、外来医師過多区域における新規事業希望者には、夜間診療など地域で不足する機能の実施を求め、従わない場合にはペナルティーを与えるかを検討している。

外来医師過多区域は、東京都の千代田区、中央区、港区、文京区、台東区、新宿区、中野区、杉並区、目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、大田区、豊島区、北区、板橋区、練馬区の17区。大阪市、京都市、向日市、長岡京市、大山崎町、神戸市、福岡市、糸島市が候補地となっている。

厚労省の統計では、医師のなり手そのものは増加傾向にある。いかに消化器外科医を増やすかが課題だ。

そのためには、外科医の働き方や給与といった待遇を改善する必要がある。現場が崩壊しないよう、確保計画がうまくいくことを祈るばかり。

文/並河悟志 内外タイムス編集部