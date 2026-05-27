SKE48太田彩夏（25）が8月5日に自身初の写真集を発売する。

太田は2015年3月に7期生として加入し、現在では選抜メンバーとして活躍している。ソロでもグラビア誌を飾るなど、写真集製作が心待ちにされていた。

撮影は台湾で行い、「もう“あやめろ”とは言わせない」をテーマに、荒々しい自然や温泉地、ローカルな熱気が漂うナイトマーケットなどで撮影を敢行したという。初のランジェリーカットにも挑戦。自身のやりたいことを実現した写真も多数収録されている。

太田は「写真集に期待してくださる声も届いていたので今回発売が決まってすごくうれしい気持ちでいっぱいです！」と喜び、「撮影地は台湾！梅雨の時期でしたが天気に恵まれながら、色々な場所ですてきな経験をさせていただきました。私らしさもギュッと詰まっていますが、アイドルとは違う等身大の自分を見せられる！そんな一冊になっていると思います」とアピールした。

東京で6月7日に、名古屋で6月S28日に、予約特典会の開催も決定。「私の新たな一面を皆さんの心に響かせられますように!」と思いを込めた。