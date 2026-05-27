◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 5-1 ソフトバンク(27日、東京ドーム)

巨人は連敗を5で止め、橋上秀樹監督代行が初白星。試合後には橋上監督代行が喜びを語りました。

連敗ストップに「ホッとしました。とりあえずは」と柔らかい表情を浮かべた橋上監督代行。

先発・戸郷翔征投手は7回1失点の好投で自身2連勝。「前回の投球から調子の良さを感じていたので、今日も期待しながら見ていた。こちらの予想以上にイニングもしっかり投げてくれたので、非常に頼もしかったです」と、2試合続けて結果を残したエースを称賛しました。

打線が3回に打者一巡の猛攻で5得点したことには「(これまで)得点を奪えるところで打線がつながらず、チャンスはありながらもなかなか得点できない試合が多かった。久しぶりにビッグイニングになって、少しはピッチャーを助けることができたかなと思う」とコメント。

先発起用し結果を残した坂本勇人選手や丸佳浩選手らベテラン勢には、「今日は本当にベテランの選手に助けてもらった。こういうときこそベテランの力は非常に必要だなと思いましたし、今日のゲームを見て改めて痛感しました」と、連敗中の苦しい状況を救った選手たちをたたえます。

そして明日以降の戦いに向けては「毎試合毎試合たくさんの応援を頂いている。それに恥じないよう、勝ち負けは別として精いっぱいやりたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします」と、ファンのサポートを呼びかけました。