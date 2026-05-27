プリュスオー「アホ毛マスカラ」に新ライン登場♡ハイパーホールドで理想の前髪へ

ヘアケアブランド「plus eau（プリュスオー）」から、シリーズ史上最強レベル*¹のキープ力を誇る新作「プリュスオー ポイントリペア ハイパーホールド」が登場♡前髪やアホ毛、おくれ毛など、気になる乱れ髪をサッと整えて長時間キープしてくれる注目アイテムです。2026年6月初旬より全国のバラエティショップで順次発売開始。湿気や風で前髪が崩れやすい季節にも頼れる存在になりそう♪

シリーズ最強レベルのホールド力

プリュスオー ポイントリペア ハイパーホールド

価格：1,210円(税込)

「プリュスオー ポイントリペア ハイパーホールド」は、従来品の使いやすさはそのままに、シリーズ史上最強レベル*¹のスタイリングキープ力を実現した前髪用アホ毛マスカラ。

シースルー前髪や重め前髪、流し前髪など、さまざまなスタイルをしっかり固定しながら、自然な仕上がりをキープします。

テカリや白浮きが気になりにくく、朝作ったヘアスタイルを1日中*²キープできるのも魅力です♡

*¹株式会社多田既存品比(ポイントリペアシリーズ比) *²日中活動時間。効果には個人差があります。

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大型ブラシで乱れ髪を瞬時に整える

広範囲の乱れ髪を一気に整えやすい大型ブラシを採用。少し固めのコシがあるブラシが細かなアホ毛までしっかりキャッチし、手を汚さず簡単にスタイリングできます。

ポーチに入るマスカラサイズなので、持ち運びにも便利♪外出先で気になった時にサッとお直しできるのが嬉しいポイントです。

前髪だけでなく、まとめ髪やおくれ毛のセットにも活躍します。

ベタつかず自然な仕上がり♡

ジュレ状の保湿ケア剤が髪になじみ、パサつきや毛先をケアしながらスタイルを整えてくれるのも特徴。

毛髪保護成分トレハロース配合で、スタイリングしながら髪をいたわることができます。

さらに、プリュスオーヘアケアシリーズ共通の「ホワイトフローラル＆ペアー」の香りを採用。ふんわり優しい香りに包まれながら、快適に使える仕様です。

2026年6月初旬よりバラエティショップ、10月初旬より全国ドラッグストアで順次発売されます。

崩れ知らずの前髪を叶えて♡

湿気や風で前髪が乱れやすい季節に頼れる「プリュスオー ポイントリペア ハイパーホールド」。

シリーズ史上最強レベルのホールド力と使いやすさで、理想のヘアスタイルを長時間キープしてくれます♪

アホ毛やおくれ毛も自然に整えながら、毎日の“前髪ストレス”を軽やかに解消してくれそうです♡