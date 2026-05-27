タレント渡辺満里奈（55）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、近年で変わった価値観について語った。

トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。

渡辺は「去年から健康麻雀を始めまして」と告白。「賭けなし、酒なし、たばこなし」と説明すると、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からは「普通の麻雀も別に賭けてないと思うけど…」と意味深な笑いを浮かべた。

健康麻雀を掲げるサロンもあり、渡辺は「90代の女性とかもいらっしゃったりする」と説明。「毎回、大盛況で。めっちゃ楽しいんですよ」と明かした。

年を経て移り変わる興味の話題になると、渡辺は「恋愛というものに興味が持てなくなってきている」と話した。「10年くらい前だったらまだ、恋愛もののドラマとか漫画とか、結構むさぼるように読んでいた」というが、今は「恋愛の展開にもう興味が持てない」とぶっちゃけた。

渡辺の告白に、タレント森尾由美は何度も大きくうなずいて共感。渡辺は「ドキドキしない」と打ち明けていた。

渡辺は05年にお笑いトリオ「ネプチューン」名倉潤と結婚。2人の子供をもうけた。