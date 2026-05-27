エッセイストでタレントの安藤和津（78）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、昨年取得した資格について語った。

トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。

エッセイスト阿川佐和子さんは、70歳を超えて、かつて習っていたピアノの楽しさに気づいたという。

すると、安藤も「去年77だったの」と前置き。「何かこれからできることって何だろうと思った時に、食育インストラクターっておもしろそうだなって思って」。資格取得の勉強をスタートしたことを明かした。

「この年で勉強して、頭に入るとは思わなかったんだけど、ホントに最初の試験をやる時に、ドキドキしちゃって」。阿川さんから「小学校1年生に戻る楽しみってないですか？」と問われると、安藤は「それなの」と共感。「それで、受かったの。77歳の間に」と報告すると、スタジオには称賛の拍手が起きた。

女優YOUからは「お教室して下さいよ」と求められたが、安藤は「このメンバーは怖くて嫌だ〜！」と笑わせていた。