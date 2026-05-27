フリーアナの白戸ゆめのさんの1st写真集「Lily」（光文社、税込み3520円）の重版が決定しました。



【写真】白戸ゆめのさんの衝撃Tバック 下乳露わな表紙と透けランジェリーの裏表紙 初写真集は秘めた色気がむき出し

「女性アナ界No.1」と称される圧倒的スタイルで、数々の雑誌の表紙を飾ってきたフリーアナの白戸さん。インスタグラムで「なんと…‼︎この度売上好評につき重版が決定いたしました お手に取っていただいた皆様、ありがとうございます これも応援してくださる皆さんのおかげですありがとう♡」と重版決定の報告とともに、感謝の思いを投稿しました。



1st写真集「Lily」の撮影はパタヤ。「新しい私を探す旅」をテーマに撮影された同作で映し出されたのは、今までに見せたことのない「大人の白戸ゆめの」です。ビーチやプールでの王道の水着カットに加えて、今回は衝撃にTバックビキニカットも初収録。さらに今まで着用したことのない「攻めた」ランジェリーカットにも挑戦しました。しなやかなくびれ、引き締まったヒップ、そのすべてが今まで彼女が披露してきたものとは一線を画す完成度です。ランジェリーの紐を外すと、秘めていた大人の色気がむき出しに…白戸さんが覚悟をもって挑んだ、過去最高露出カットの連続をぜひ確かめて。



表紙では下乳を露出するなど限界ギリギリに挑戦した白戸さんは「今回、初めて海外での撮影でした！いつもの私らしい元気さやフレッシュさも、これまで見せてこなかった大人っぽい表情も、どっちもぎゅっと詰め込んだ一冊になったと思います。写真集のお話をいただいてから、ボディメイクも自分なりにコツコツ頑張って、“今の自分の100点”のスタイルで撮影に臨むことができました。男性はもちろん、女性にも「いいな」「こんなふうになりたいな」って思いながら見てもらえたらとっても嬉しいです。アナウンサーとして活動する中でも、本気でグラビアに取り組んできた私の想いや頑張りが、この作品を通して皆さんに伝わったらいいなと思います」と喜びを語っています。



白戸ゆめのさんプロフィール】

しらとゆめの 30歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身 慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）