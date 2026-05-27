「たかみなが美人になって止まらない」高橋みなみ、サンリオ展へ「めっちゃ可愛すぎる」「プライベート楽しそう」
元AKB48でタレントの高橋みなみさんは5月26日、自身のInstagramを更新。サンリオ展を楽しむ様子を披露しました。
【写真】高橋みなみがサンリオ展を楽しむ姿
3枚目は巨大なキティちゃんのぬいぐるみとのツーショット、4枚目には購入したたくさんのキティちゃんグッズを並べたショットです。イベントを満喫したことが伝わってきます。
ファンからは、「キティちゃんが好きなんですね！可愛いですよね」「キティちゃん可愛い」「眼鏡似合う」「かわい〜い！」「たかみなめっちゃ可愛すぎる」「プライベート楽しそう」「益々、たかみなが美人になって止まらない」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】高橋みなみがサンリオ展を楽しむ姿
「キティちゃん可愛い」高橋さんは「サンリオ展行ってきました」とつづり、4枚の写真を投稿。六本木で開催中の「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」を訪れた際の様子です。1枚目はウエルカムアートパネルとの記念ショットで、高橋さんは白いニットシャツに黒いミニ丈ボトムスを合わせたスタイリッシュなモノクロコーディネートを見せています。
ファンからは、「キティちゃんが好きなんですね！可愛いですよね」「キティちゃん可愛い」「眼鏡似合う」「かわい〜い！」「たかみなめっちゃ可愛すぎる」「プライベート楽しそう」「益々、たかみなが美人になって止まらない」と、絶賛の声が集まりました。
私服ショットを披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している高橋さん。19日の投稿では「暑すぎません？」とつづり、私服ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)