◇交流戦 広島4―5ロッテ（2026年5月27日 マツダ）

広島が終盤に逆転され、ホームで痛すぎる交流戦連敗スタートとなった。

先制したのは広島。2回2死から6番・持丸がロッテ・毛利のストレートを振り切ると、高く上がった打球は右翼席に着弾。3号ソロで前日に続いてリードを奪った。3回にも内野安打で出た矢野を二塁に置いた2死から、2番・名原の中前タイムリーで1点を追加。1点差に迫られた6回にも四球で出塁した大盛が送りバントと盗塁で三塁まで進み、犠飛でホームインという足を絡めた攻撃で再び2点差に突き放した。

先発・森はこれが初のロッテ戦登板。5回まで無失点投球を続け、6回無死から4番・山口にスライダーをレフトスタンドに運ばれたが、結局失点はこれだけ。99球を投げ、6回を被安打5の内容で、今季初勝利の権利を持って降板した。

だが、引き継いだリリーフ陣が、終盤に逆転された前日同様に踏ん張れない。2番手の高は8回1死から安打、三塁・板倉の悪送球、四球でランナーが貯まった状況で降板。ここでマウンドにあがった3番手の遠藤が3番・西川に中前2点適時打を打たれて同点に追いつかれ、さらに2死二、三塁から自らの暴投、中前打でさらに2点を失い、この回一挙4失点で逆転を許すと、スタンドからはため息が漏れた。

再び反撃したい広島は、7回2死一、二塁で代打に送られた小園はライトフライに倒れたものの、8回に育成入団から4年目、21日に支配下登録されたばかりの名原がプロ入り1号ソロを打って1点差に迫ったが及ばなかった。