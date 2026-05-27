◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島４―５ロッテ（２７日・マツダスタジアム）

広島が連夜の守乱で２試合連続逆転負けを喫した。４カードぶりの負け越しで、借金は８。交流戦は連敗発進となった。

先発・森は６回５安打１失点。６回先頭で山口に左翼へソロを浴びたが、最少失点で切り抜けた。打線は２回に持丸のソロで先制。４回に名原のタイムリーでリードを広げた。１点差に迫られた直後の６回は菊池の犠飛で突き放した。

しかし、２点リードの７回に守備の乱れから逆転を許した。２番手・高が１死から代打・井上に左前打を献上。続く小川の三ゴロを坂倉が二塁へ悪送球し一、三塁とピンチを広げた。続く友杉に四球を与え、満塁。代わった遠藤は、西川に同点の中前２点打を浴びた。なおも２死二、三塁。佐藤の初球が暴投となり、勝ち越し点を許した。さらに佐藤に適時打を浴び、この回一挙４点を失った。

８回には名原が左翼へプロ１号となるソロを放ったが、及ばなかった。

前日の同戦でも１点リードの８回に守備の乱れから失点し、逆転負けを喫していた。