◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 5-1 ソフトバンク(27日、東京ドーム)

巨人は戸郷翔征投手の7回1失点の好投で勝利し、連敗を5でストップ。ヒーローインタビューでは戸郷投手がファンへ喜びの声を届けました。

2点タイムリーを放ったキャベッジ選手とともにヒーローインタビューに呼ばれた戸郷投手。自身本拠地での今季初勝利に、第一声で「いやぁ、東京ドームのお立ち台は最高です！」とコメントし、ファンからの歓声を浴びます。

5連敗中と苦しんでいたチームを救ったエースの好投。「苦しい展開が続いていましたけど、ただやっぱりジャイアンツはここで終わるわけにはいかないですし、なんとか前を向いていかないといけないので、なんとか勝てて良かったです」と喜びました。

この日はバッティングでもライトへタイムリーを放ち今季初打点をマーク。「たまたまセカンドの頭に(打球が)行ってくれて。狙ってはいなかったですけどヒットになって良かったです」と笑顔を見せました。

ここまでを振り返り「約2年ぐらい苦しい投球が続きましたけど、その間もファンの方の声援のおかげで来られましたし…」とファンへ感謝の言葉を述べると、コメントの途中ながらファンからは拍手と大声援が。これに「この声援のおかげで僕らジャイアンツは戦えていると思いますので、ありがとうございます！」と支えてくれるファンに応えました。