Snow Manの目黒蓮が5月26日、自身のInstagramを更新。「キリンビール 晴れ風」の新CMオフショットを公開している。

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目黒はInstagramに「もうすぐ夏です！！ CM見ましたか？先月帰国したときに撮影しました！」と報告。投稿された写真には、白いTシャツに長髪ハーフアップとなった目黒が、ビール片手にカメラに向かって笑顔を見せたり、ポーズを決めるCM撮影シーンや、プールサイドを歩く姿など、CM撮影時のオフショットを披露している。

目黒は「新しくなった晴れ風もたくさんの方に愛してもらえて本当に嬉しいです」と感謝し、最後に「今年ももっといい風吹かせましょう！！吹かせます！！」といったメッセージを綴ると、コメント欄にはSnow Manの向井康二が「#俺は君の投稿をみてる」という愛のある言葉を綴り、ファンを喜ばせた。

他にもコメント欄には、「とっても爽やかなCM」「オフショットありがとう」「かっこよすぎ天才」「なんて爽やか 素敵な笑顔です」と言った反響が届いている。

（文＝本 手）