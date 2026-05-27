「運用に対して多数のご意見を」高知がウォーミングアップ前に行っていたイベントの中止を発表
高知ユナイテッドSCは27日、ホームゲームのピッチ内ウォーミングアップ前に実施していた「サイン入りTシャツ投げ入れ」について、J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドをもって中止すると発表した。
クラブは公式サイトで「イベント運用に対して多数のご意見をいただいた点」「イベント実施時における安全性の観点」を考慮し、「現状の体制では全ての皆様にお楽しみいただけるイベントの提供が困難と判断」したと説明している。
そして「今後とも、高知ユナイテッドSCでは、ご来場いただく皆さまに安心・安全に観戦いただけるようホームゲームの運営に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけた。
クラブは公式サイトで「イベント運用に対して多数のご意見をいただいた点」「イベント実施時における安全性の観点」を考慮し、「現状の体制では全ての皆様にお楽しみいただけるイベントの提供が困難と判断」したと説明している。
そして「今後とも、高知ユナイテッドSCでは、ご来場いただく皆さまに安心・安全に観戦いただけるようホームゲームの運営に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけた。