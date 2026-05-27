私って余命とかあります？


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仕事を優先して、健康を後回しにした生活を送っていたくぐりさん。お尻からの出血があったものの、痔と思い込みそのままにしてしまっていました。しかし、それ以外にも体に不調があらわれ、受診をすると大腸がんステージ4であることが発覚して…。

37歳で発覚した大腸がん。治療をしながら漫画家デビュー、経過観察に至るまでの日々を描いたコミックエッセイです。

※本記事はくぐり著、押川勝太郎監修の書籍『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした　標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』から一部抜粋・編集しました。

■余命

この日は一人で病院へ行った


聞いてみたいことがあった


■先生慌てる

ほんとにほんとに知りたいの？


平均余命なら言えるよ…


※「平均余命」という言葉はがん治療においては存在せず、正しくは対象患者の半分の方が亡くなる時期を「生存期間中央値」と言います。担当医はわかりやすくするために「平均余命」という言葉を使ったと考えられます。実際には余命はかなりばらけます（よって平均は実態を表していないわけです） 。(監修・押川)

■必死の説得

余命宣告じゃないよ　あくまで平均ね


お話しましょうよッ！！


※この後緩和ケアの２人とお話ししました。

■気づいてしまった1

今何ができるかを考えるようになっていた


私40歳になれないかもってこと？


■気づいてしまった2

私も四国八十八ヶ所巡りたいと思ってたんだ〜


お遍路する前に死ぬ可能性があるのか…


※公認先達…「（一社）四国八十八ヶ所霊場会」に公式に認められた先達（お遍路についての知識を持ち、参拝者に道案内や助言を行う人）のこと。

※お遍路…四国八十八ヶ所霊場を巡ること。

著＝くぐり、監修＝押川勝太郎／『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』