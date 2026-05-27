私の余命は？ がん患者の私が聞きたかったこと。医師の回答は…／痔だと思ったら大腸がんステージ4でした（15）
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仕事を優先して、健康を後回しにした生活を送っていたくぐりさん。お尻からの出血があったものの、痔と思い込みそのままにしてしまっていました。しかし、それ以外にも体に不調があらわれ、受診をすると大腸がんステージ4であることが発覚して…。
37歳で発覚した大腸がん。治療をしながら漫画家デビュー、経過観察に至るまでの日々を描いたコミックエッセイです。
■余命
■先生慌てる
※「平均余命」という言葉はがん治療においては存在せず、正しくは対象患者の半分の方が亡くなる時期を「生存期間中央値」と言います。担当医はわかりやすくするために「平均余命」という言葉を使ったと考えられます。実際には余命はかなりばらけます（よって平均は実態を表していないわけです） 。(監修・押川)
■必死の説得
※この後緩和ケアの２人とお話ししました。
■気づいてしまった1
■気づいてしまった2
※公認先達…「（一社）四国八十八ヶ所霊場会」に公式に認められた先達（お遍路についての知識を持ち、参拝者に道案内や助言を行う人）のこと。
※お遍路…四国八十八ヶ所霊場を巡ること。
著＝くぐり、監修＝押川勝太郎／『痔だと思ったら大腸がんステージ4でした 標準治療を旅と漫画で乗り越えてなんとか経過観察になるまで』