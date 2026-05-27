全部食べてみたーーーいッ！！【ファミマ】の「新作スイーツ・アイス」が魅力的♡

本格的なスイーツを手軽に楽しめるコンビニ。新作も次々と登場し、お店に立ち寄るたびにどれにしようか迷ってしまうほど豊富なラインナップが魅力です。各社からアイデアあふれる商品が展開されていますが、今回は【ファミリーマート】に注目。話題の新作スイーツとアイスをピックアップしてご紹介します。

抹茶尽くしのビジュ抜群ドーナツ

宇治抹茶チョコとホワイトクランチのデコレーションが食欲をそそる！ 宇治抹茶クリームとホイップをクロワッサン生地のドーナツでサンドした「抹茶のクロワッサンドーナツ」は180円（税込）。インスタグラマー@hifumi4さんによると、生地は「しっとり & ジュワ」、中のクリームは「濃い緑の宇治抹茶クリームの濃い抹茶チョコ風な甘味」とのことで、しっかり抹茶の風味も楽しめそう。抹茶好きさんは、ぜひ味わって！

食べ応えに期待できる和洋スイーツ

「ふわふわ」「美味しかった」と、インスタグラマー@masaki_19740913さんが絶賛するのは「大きなふわもち生大福（あずきホイップ & 練乳）」198円（税込）。もち生地で、あずきホイップと練乳を包んだ一品です。生大福シリーズは通常80g前後ですが、こちらは120gほどと食べ応えもありそう。

ご褒美に選びたいチョコアイス

「リッチな味わいながらくどくない上品な仕上がり」「濃厚なソースが溢れ出てくる」と、インスタグラマー@miki__iceさんが感想を投稿した「ゴディバ とろけるフォンダンショコラ バーアイスクリーム」。チョコレートソース入りのチョコレートアイスを、ココアクッキーを混ぜ合わせたチョコレートでコーティング。最初から最後までチョコが楽しめそうなアイスは378円（税込）。ちょっと贅沢な価格ですが、ご褒美スイーツならありかも！

洋酒の香りが漂う大人なアイス

メロン味のアイスをメロン味のクッキー生地で包んだ「メロンパンアイス」248円（税込）。@miki__iceさんは、「思った以上にメロンの風味が感じられました」「結構洋酒の香りも強め」と感想を投稿しています。3時のおやつはもちろん、夜のリラックスタイムにもおすすめです。

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※こちらの記事では@hifumi4様、@masaki_19740913様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N