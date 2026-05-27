◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征がソフトバンク打線を７回１失点に抑え、今季２勝目を挙げた。３回に先制点を許したが、直後に味方打線が５点を奪い逆転。４回以降は要所を締め、チームに勝利をもたらした。

お立ち台での一問一答は以下の通り。

―今の気分は。

「いやぁ〜東京ドームのお立ち台は最高です！」

―どんな思いでマウンドへ。

「苦しい展開が続いてましたけど、ただやっぱりジャイアンツはここで終わるわけにはいかないですし、なんとか前を向いていかないといけないので、何とか勝ててよかったです」

―バッティングも。

「たまたまセカンドの頭にいってくれて。狙ってはなかったですけどヒットなってよかったです」

―今季東京Ｄ初勝利、声援Ｇファンの存在は。

「いやぁ、もう、１年半ぐらい、約２年間ぐらい苦しい投球続きましたけどその間でもファンの方の声援でここまでこれましたし（歓声拍手）いやぁ、やっぱりね、この声援のおかげで僕らジャイアンツは戦えてると思いますので、ありがとうございます！」

―代表してメッセージを。

「交流戦もはじまりましたし、チームとして１勝１勝なんとか積み重ねて今シーズン優勝できるように頑張りますのでたくさんの声援よろしくお願いします」