オランダ・サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯を戦うメンバー２６人を発表した。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月１４日（日本時間１５日）に米ダラスで行われる初戦で激突する。第２戦はスウェーデン、第３戦はチュニジアと対戦する。

クーマン監督のもと、英プレミアリーグで活躍する選手たちが数多く選出された。リバプールＤＦファンダイクやＦＷハクポ、マンチェスターＣのＭＦラインデルス、ＧＫフェルブルッヘンらに加え、バルセロナのデヨングら豪華な面々がそろった。

オランダは、欧州予選のＧ組では、ポーランドなどを相手に６勝２分けの無敗と強さを見せつけ首位で通過。今回のＷ杯では、過去３度の準優勝を超える悲願の初優勝を狙う。ファンダイクを中心とした堅固な守備陣に加え、中盤から前線にかけて世界最高峰のタレントがそろうオランダを、森保一監督は「世界トップの力がある国。Ｗ杯はまだ獲っていませんが、決勝にも進んでいる。世界のトップの力を持っています」と警戒していた。

▼ＧＫ

フレッケン（レバークーゼン）

ロエフス（サンダーランド）

フェルブルッヘン（ブライトン）

▼ＤＦ

アケ（マンチェスターＣ）

ファンダイク（リバプール）

ダンフリース（インテル）

ハト（チェルシー）

ファン・ヘッケ（ブライトン）

ティンバー（アーセナル）

ファン・デ・フェン（トッテナム）、

▼ＭＦ

フラフェンベルフ（リバプール）

デヨング（バルセロナ）

コープマイネルス（ユベントス）

ラインデルス（マンチェスターＣ）

デローン（アタランタ）

ティル（ＰＳＶ）

ティンバー（マルセイユ）

ウィーファー（ブライトン）

▼ＦＷ

ブロビー（サンダーランド）

デパイ（コリンチャンス）

ハクポ（リバプール）

クライファート（ボーンマス）

ラング（ガラタサライ）

マレン（ローマ）

ウェクホルスト（アヤックス）

サマービル（ウエストハム）