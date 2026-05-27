【Ｗ杯】日本と初戦で激突するオランダ代表がメンバー発表…ファンダイク、ハクポ、デヨング、クライファートの息子ら豪華メンバー
オランダ・サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯を戦うメンバー２６人を発表した。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月１４日（日本時間１５日）に米ダラスで行われる初戦で激突する。第２戦はスウェーデン、第３戦はチュニジアと対戦する。
クーマン監督のもと、英プレミアリーグで活躍する選手たちが数多く選出された。リバプールＤＦファンダイクやＦＷハクポ、マンチェスターＣのＭＦラインデルス、ＧＫフェルブルッヘンらに加え、バルセロナのデヨングら豪華な面々がそろった。
オランダは、欧州予選のＧ組では、ポーランドなどを相手に６勝２分けの無敗と強さを見せつけ首位で通過。今回のＷ杯では、過去３度の準優勝を超える悲願の初優勝を狙う。ファンダイクを中心とした堅固な守備陣に加え、中盤から前線にかけて世界最高峰のタレントがそろうオランダを、森保一監督は「世界トップの力がある国。Ｗ杯はまだ獲っていませんが、決勝にも進んでいる。世界のトップの力を持っています」と警戒していた。
▼ＧＫ
フレッケン（レバークーゼン）
ロエフス（サンダーランド）
フェルブルッヘン（ブライトン）
▼ＤＦ
アケ（マンチェスターＣ）
ファンダイク（リバプール）
ダンフリース（インテル）
ハト（チェルシー）
ファン・ヘッケ（ブライトン）
ティンバー（アーセナル）
ファン・デ・フェン（トッテナム）、
▼ＭＦ
フラフェンベルフ（リバプール）
デヨング（バルセロナ）
コープマイネルス（ユベントス）
ラインデルス（マンチェスターＣ）
デローン（アタランタ）
ティル（ＰＳＶ）
ティンバー（マルセイユ）
ウィーファー（ブライトン）
▼ＦＷ
ブロビー（サンダーランド）
デパイ（コリンチャンス）
ハクポ（リバプール）
クライファート（ボーンマス）
ラング（ガラタサライ）
マレン（ローマ）
ウェクホルスト（アヤックス）
サマービル（ウエストハム）