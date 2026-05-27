北中米W杯で日本代表と同組のオランダが26人を発表した

王立オランダサッカー協会（KNVB）は5月27日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むオランダ代表メンバー26人を発表した。

日本代表と同じグループFに入っており、6月15日の初戦で激突する。

ロナルド・クーマン監督が率いるチームのメンバーには、主将を務めるDFフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）やMFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）、前線の主力であるFWコーディ・ガクポ（リバプール）らが順当に選出された。

また、DFステファン・デ・フライ（インテル）、MFジェレミー・フリンポン（リバプール）らが選外となった。一方、FWクリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム）が初招集、MFマルテン・デ・ローン（アタランタ）が2024年3月以来、2年2か月ぶりにサプライズ招集された。

オランダ代表は6月15日の初戦で日本、21日の第2戦でスウェーデン、26日の第3戦でチュニジアと対戦する。2010年大会は準優勝、2014年大会は3位と躍進したが、前回大会は準々決勝でアルゼンチンにPK戦で敗れてベスト8。悲願の初優勝を狙う。（FOOTBALL ZONE編集部）