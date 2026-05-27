１１人組アイドルグループ・Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅが２７日、横浜市内のぴあアリーナＭＭで春ツアー千秋楽公演「ＵＰ ＴＯ １１ ＭＯＲＥ！ＭＯＲＥ！」を開催した。

同会場でのハロプログループ単独公演は初の試み。サブリーダー井上玲音（２４）は、最初のＭＣで、メンバー１１人が限界を超える、ギアをもう一段上げるというタイトルにちなみ「春ツアーは、限界を超えて、突破するというのをテーマにやってきました！。もっともっと限界突破できますかー」と会場のファンに呼びかけると、大歓声が上がった。

今回のツアーファイナル２日間で計１万８０００人を動員。歌手・広瀬香美（６０）がプロデュースした「クラクラ☆クライマックス」（６月２４日発売）など、サイリウムが会場いっぱいに輝く中、全２３曲を熱唱。この日はＳＮＳ関連動画総再生回数約６億６０００万回超えの昨年発売のシングル「盛れ！ミ・アモーレ」も披露。舞台前から炎が上がる中、ファンのかけ声とともに歌い上げ、石山咲良（２２）は「皆さんがペンライトを必死に振ってくれて全然怖くなかった」とファンの熱い声援に感謝しきりだった。